Les residències tornen a rebre visites de manera controlada

Una de les qüestions que es regulen en el pla són les visites de familiars, que s'autoritzaran només a les residències que tinguin la situació controlada. En el cas dels centres on la classificació sigui vermella, és a dir de situació no controlada, només es permetrà si ho aconsella el procés d'atenció a persones, especialment al final de la seva vida.

Es recomana que les visites siguin setmanals i amb un màxim de tres familiars. La durada de la visita i el nombre de familiars dependrà de la capacitat del centre. També es recomana que els centres que puguin habilitin un espai exterior per a visites on es puguin mantenir distàncies i es recomana fer passejades per l'exterior per reduir la circulació dins els centres.

Pel que fa a sortides de residents, el pla contempla la recuperació d’activitats com ara sortir al carrer a fer passejos, visites a cases de familiar o passar les vacances en família. Els residents més autònoms poden sortir sols si tenen capacitat per complir les mesures de protecció. També es poden autoritzar sortides llargues d'un dia per a sortides familiars. Per poder fer aquestes sortides, caldrà que la família o el resident signin un document de declaració responsable i a la tornada s'haurà de desinfectar el calçat o la cadira de rodes, rentar les mans i canviar-se de roba i desinfectar-la.

Tot plegat mentre que el departament d’Afers socials i famílies ha decidit retirar cautelarment la gestió a Eulen de dues residències de gent gran de Barcelona que tenen expedients sancionadors oberts per diverses irregularitats detectades durant l'emergència sanitària, tant en la seva gestió com en l'atenció a usuaris. Es tracta dels centres Bertran Oriola i Mossèn Vidal i Aunòs.