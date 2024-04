Reobren la investigació de la mort d'un home després de rebre descàrregues amb Taser

L’Audiència de Barcelona ha reobert la investigació per la mort d’un home l’any 2021 després d’haver rebut sis descàrregues amb pistola Taser per part d’agents dels Mossos d’Esquadra.

El cas va tenir lloc a Badalona, on l’Antonio, un home que patia esquizofrènia i consumia drogues, va tenir un brot. La seva mare va trucar a la policia perquè estava molt alterat i duia dos ganivets. Els Mossos hi van acudir i, per reduir-lo, van fer servir pistoles Taser. L’home va morir l’endemà a Can Ruti.

La mare va intentar que s’investiguessin els fets, però el jutjat d’instrucció número 2 de Badalona va arxivar la causa. Després, el centre Irídia va presentar un recurs que ha estat acceptat per l'Audiència de Barcelona.

Informe sobre violència institucional 2023

El Departament d’Interior ha declinat fer declaracions sobre aquest cas. Un cas que Irídia ha desgranat aquest dimarts, en la presentació del seu Informe sobre violència institucional 2023. L’entitat assegura que, durant l’any passat, va rebre 146 denúncies de presumptes casos de violència institucional, una trentena més que el 2022. D’aquest total, el centre va considerar que només 57 entraven dins del seu àmbit d’actuació.

Amb tot, Irídia ha demanat al Govern que s’apliquin els protocols ja existents d’atenció a les víctimes d’actuacions policials, i que se’ls doni un acompanyament similar al de les víctimes d’accidents de trànsit.