Reoberta la causa contra la incineradora Tersa, que podria elevar-se al Suprem

L’Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa penal contra la incineradora de Tersa, de Sant Adrià de Besòs, per un presumpte delicte ecològic. Ara el següent pas serà el judici oral. L’entitat Airenet, una de les acusacions particulars, celebra aquesta decisió i insisteix a dir que l’empresa pública oferia "dades manipulades" a l’ens controlador.

Cal recordar que, el passat mes de maig, un jutjat d’instrucció de Badalona va arxivar la causa, però la fiscalia i les dues acusacions particulars –Airenet i una veïna anònima– van presentar recursos. Ara, l’Audiència de Barcelona els ha acceptat i ha dictat que els fets s’hauran de valorar en un judici. Carlos Avellaneda, advocat d’Airenet, ha explicat quins són els següents passos: "La jutge d'instrucció ha de dictar la interlocutòria de procediment agreujat, que és una resolució en què constaran les persones [presumptament] responsables i els fets que s'han investigat. A partir d'aquí, totes les parts acusatòries formularem el nostre escrit d'acusació i finalment s'obrirà el judici oral".

L'acusació d'Eloi Badia podria portar la causa al Suprem

En la denúncia original, del 2018, els acusats eren Eloi Badia, aleshores president de l’empresa pública Tersa, i Francesc Rosa, cap d’explotació de la planta. Segons Avellaneda, un cop estigui dictada la interlocutòria, podran decidir si mantenen aquestes acusacions. Tot apunta que sí que ho faran i llavors el cas s’elevarà al Tribunal Suprem, ja que Eloi Badia és actualment diputat de Sumar al Congrés dels Diputats. Això vol dir que és aforat i, com a tal, només se’l pot jutjar al Suprem. Pel que fa als terminis, l’advocat d’Airenet ha deixat clar que encara són incerts.

L'origen del cas

La causa contra Tersa té el seu origen en una queixa veïnal. Tot va començar quan els veïns van tenir coneixement de diversos estudis de la Universitat Rovira i Virgili, que va analitzar l’entorn de la incineradora de Sant Adrià de Besòs entre el 1998 i el 2017. Els resultats mostraven nivells molt alts de dioxines –que són un contaminant cancerigen– i un increment de la incidència del càncer a la zona. Eren unes xifres preocupants fins i tot comparant-les amb les d’altres municipis amb incineradores, segons ha explicat avui Silvina Frucella, portaveu d’Airenet.

Ella mateixa assegura que, a partir d’aquí, van descobrir que Tersa estaria "manipulant les dades" per passar els controls. Des d’Airenet, doncs, acusen l’empresa de tenir "un doble sistema de mesura", un de real i contaminant, i un de fals i innocu. "Estem parlant que, per un costat, en la realitat, Tersa contaminaria; però, per l'altre, d'acord amb aquest sistema de mesura –que, segons l'Audiència Provincial, no és fiable, presenta anomalies, presenta errors i no és coherent, tal com diu al seu escrit– no contamina gens", ha resumit Frucella.

La portaveu de l’entitat ha remarcat que, si es demostrés, això seria "especialment greu" tenint en compte que es tracta d’una empresa pública. En aquest sentit, lamenta que els mecanismes de control de l’administració hagin "fallat" i afirma que la ciutadania se sent “desprotegida”. "Lamentablement, els qui han de fer el control no l'estan fent, primer perquè no se n'assabenten i, segon, perquè després d'assabentar-se'n, en comptes de protegir la ciutadania, fan pinya amb l'empresa contaminant", ha sentenciat.