Quins són els efectes econòmics de les protestes agrícoles?

El professor ZeinKallas assegura que hi haurà un impacte arran d'aquestes mobilitzacions. "La cadena alimentària no pot tenir el mateix flux que abans. En les pròximes setmanes hi haurà alguna pujada de preu en algun producte", afirma Kallas. Preguntat per la possibilitat d'una vaga generalitzada, el professor considera que "és molt complicada" i que "un bloqueig total no és la solució correcta" perquè els més perjudicats serien els mateixos pagesos.





La pagesia, al límit



El catedràtic de la UPC no és partidari de polítiquesproteccionistes i considera que el més coherent és dotar al sector de "requisits mediambientals, seguretat alimentària, benestar animal...". Kallas apel·la també a tota la societat que "ha de ser conscient dels productes locals i de quilòmetre zero: quan obrim la nevera, cau la senyera", afirma.

Pel que fa a la política de preus, reconeix que no és una qüestió fàcil perquè hi ha molts intermediaris i molts serveis que s'han de cobrar. Denuncia que "a Catalunya ens falta méscooperativisme i més unió" per poder reduir la diferència de preu entre productor i consumidor.