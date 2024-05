Què és un refugi climàtic?

Primer de tot, cal tenir en compte que "no hi ha cap normativa que determini quins espais són refugis climàtics". Així ho explica a 'La Brúixola' Ana Romero, cap de Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Hi ha experiències d'aquests tipus de refugis arreu del món i les seves condicions són "força senzilles", diu Romero. Aquests requisits passen peraprofitar un espai que té un altre ús i comprovar que pot proporcionar un confort tèrmic durant l'estiu, que permet descansar, que té accés a l'aigua potable i on poden anar persones de totes les edats. Alguns exemples d'aquests refugis, explica Romero, serien biblioteques, piscines, parcs amb ombra i amb material que no retingui excessivament la calor i equipaments com escoles o poliesportius.



Aquests refugis, reflexiona la cap de Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l'AMB, també han de servir per protegir-nos del fred a l'hivern, una època en què l'índex de mortalitat pot ser elevat, sobretot en casos de persones que viuen al carrer.



Ana Romero lamenta que "la pobresa energètica a l'àrea metropolitana era d'un 10% i ara està augmentant". En aquest sentit, assegura que "cal planificar les ciutats" en aquesta direcció i recorda la importància de "reduir l'augment de la temperatura" a través del canvi d'hàbits com la mobilitat, la contaminació i l'escalfament del planeta.