Què és el Parlament Europeu?

El Parlament Europeu s’escull cada cinc anys i el mandat de l’actual caduca el proper 9 de juny, quan tota la població de la Unió amb dret a vot està cridada a les urnes per elegir els nous eurodiputats. El Parlament Europeu està format per 720 diputats, dels quals 61 corresponen a Espanya. El nombre d’escons que pertoca a cadascú dels estats membre no és el mateix, sinó que depèn del pes poblacional.

Per tant, en funció dels canvis demogràfics, els països poden perdre o guanyar europarlamentaris. I això és que li ha passat a Espanya i a onze països més. L'Estat tindrà dos representants més respecte el 2019 i el conjunt de la cambra en guanyarà 15.

El Parlament Europeu és una de les tres institucions principals que regeixen la política comunitària, juntament amb la Comissió i el Consell Europeu. La seva funció és la de legislar les normatives que hauran de complir els 27 països membre de la Unió. L'eurocambra també escull el president de la Comissió Europea -poder executiu- i controla aquesta mena de govern comunitari.

Qui es presenta a les eleccions europees per Espanya?

A Espanya es presenten més de trenta candidatures. Una particularitat d’aquests comicis respecte els altres, és que Espanya -igual que la resta d’Estats- és una circumscripció única, això fa que partits com ERC o el PNV formen coalicions amb altres de caire independentista, nacionalista o regionalistes per arreplegar vots en altres territoris de l’Estat. En el cas d'Esquerra, per exemple, concorren sota la candidatura Ara Repúbliques, integrada pel BNG, Bildu i Ara Més.

Però tot i que algunes formacions comparteixen llista electoral, un cop arriben a l’Eurocambra, cadascuna és lliure d’integrar-se en diferents grups parlamentaris. En total, n’hi ha set.

En quines famílies s'integren els nostres partits?

El POSE i el PP s’integren en l’Aliança Progressista i el Partit Popular Europeu, respectivament. Pel que fa al partits catalans, ERC forma part de l’Aliança Lliure Europea; els Comuns són de la família anomenada l’Esquerra -igual que EH Bildu-, mentre que Junts per Catalunya no està adscrita a cap grup.

Altres grups eurparlamentaris són Identitat i Democràcia, Conservadors i Reformistes -on està inscrita Vox-, Liberals i Democràtes -on trobem a Ciutadans i el PNV- i per últim Els Verds.