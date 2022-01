La política catalana

El PSC reconeix que la reforma de l’estatut “no és una prioritat imminent” però sí un horitzó durant el 2022

Després de suggerir que la reforma de l’estatut pot ser una via per solucionar el conflicte sobiranista, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha admès que no és “una prioritat imminent” de la ciutadania però sí un “horitzó que no descartem i un camp de treball durant l’any 2022.