El PSC aglutinaria el vot útil a Catalunya

ERC podria perdre fins a cinc escons respecte fa quatre anys i els socialistes en podrien guanyar un màxim de sis. Dues raons explicarien la davallada dels republicans, segons l'estudi del CEO. La primera és que gairebé un 30% dels votants d'Esquerra al 2019 marxarien al PSC, principalment, però també a Junts i en menor grau a Sumar. La segona raó és que torna el "vot dual" entre Parlament i Congrés, ha indicat el director del Centre d'Estudis d'Opinió, Jordi Múñoz.

El vot dual -ha explicat- era "un fenòmen habitual" a Catalunya en la dècada dels 90 i principis dels 2000 que consistia en votar de manera diferenciada al Parlament i al Congrés. En les eleccions generals del 23 de juliol, aquest vot diferenciat perjudicaria als partits sobiranistes i beneficiaria, especialment, al PSC.

Estimació de vot del CEO per al 23-J

El PSC s'imposaria amb 16 o 18 escons, mentre Esquerra se stiauria com a segona força amb forquilla d'entre 8 o 10 diputats. Junts per Catalunya mantindria la tercera posició amb una estimació de 7 i 9 representants a la cambra baixa. El Partit Popular milloraria resultats respecte el 2019 i passaria de 2 diputats a tenir-ne 6 o 8. En canvi, els Comuns -amb la nova marca de Sumar- recularien de 7 diputats a una forquilla de 2 a 4. Vox podria aconseguir entre 2 i 3 representants i la CUP es mouria entre 0 i 2.

La majoria dels catalans no volen la independència

Pel que fa a la independència, el NO s’estabilitza com a principal opció entre la població catalana. L’enquesta del CEO calcula que un 52% dels enquestats es contrari a la ruptura amb la resta d’Espanya enfront del 42% que hi estaria a favor.

L’estudi també conclou que només un terç dels ciutadans voldrien que Catalunya fos un estat independent, mentre que la resta opta perquè sigui una comunitat autònoma, un estat dins d’una Espanya federal o una regió.