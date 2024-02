El professor Ernesto Pascual veu al PSOE "més feble" ara per negociar l'amnistia

El professor de Ciències Polítiques de la UOC Ernesto Pascual ha reconegut que és "molt imprevisible" com els resultats de les eleccions gallegues poden influir en la negociació de l'amnistia i la posició del PSOE envers els partits independentistes catalans. En una entrevista a la Brúixola, Pascual sí que intueix que ara la posició negociadora del PSOE "és més feble" davant de Junts per la pressió que el PP posarà en aquesta qüestió. En aquest sentit, aquest politòleg també ha destacat que el partit socialista "té pocs incentius per cedir en les negociacions però a la vegada s'estarà jugant el govern de la nació; és un equilibri molt complicat".

Els lideratges a Galícia

Sobre les eleccions gallegues, Ernesto Pascual ha explicat que, més enllà de les lectures que se'n fan en clau espanyola, els resultats estan molt vinculats amb "els lideratges" dels partits a Galícia: "Tant els votants de Sumar com els del PSOE creuen que el lideratge de Pontón (BNG) és més fort que dels seus líders". També opina que el BNG no és vist a Galícia com els partits independentistes a Catalunya i, per això, ha aconseguit convertir-se en la segona força de la comunitat.

Feijóo, alleugerit

Preguntat per com surt Núñez Feijóo d'aquestes eleccions, Pascual creu que el líder del PP ha quedat "alleugerit" pels resultats perquè una pèrdua de la majoria absoluta hagués posat en dubte el seu lideratge i el seu relat al PP nacional. Al seu parer, els populars han fet una lectura "en clau nacional" d'aquestes eleccions. També ha apuntat que el que ha passat a Galícia i el que està passant en altres comunitats històriques demostren que hi ha una forta "polarització" entre un partit espanyol fort, sigui el PP o el PSOE, i un altre partit o grup de partits nacionalistes.