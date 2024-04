Una prestació universal per cada fill: la proposta del Govern contra la pobresa infantil

Un de cada tres infants i adolescents a Catalunya es troben en situació de pobresa o exclusió social. De fet, la infància és el grup d’edat més empobrit de la població catalana. En aquest context, la Generalitat ha presentat aquest dilluns l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil 2024-2030. Entre les mesures que es marca com a imprescindibles, hi ha la implementació d’una prestació universal per fill a càrrec.

Això implicaria que totes les famílies rebrien una ajuda econòmica per cadascun dels seus fills. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha lamentat que Espanya sigui un dels únics set països de la Unió Europea que no tenen aquesta mena d’ajut. "Aquesta és una debilitat del model d'estat del benestar que s'ha construït en aquests quaranta anys, i que té moltes conseqüències, entre altres, aquestes taxes de pobresa infantil que tenim". ha reflexionat Campuzano.

El conseller ha remarcat que, ara per ara, Catalunya no es pot permetre implementar aquesta subvenció, ja que suposaria una inversió de 1.300 milions d'euros. Més enllà d’aquesta mesura, l’estratègia presentada pel Govern n’inclou onze més que considera crucials, com ara el foment de la contractació de pares mares vulnerables amb fills a càrrec o l’increment del parc públic d’habitatge.

L'impacte de la pobresa en els estudis

També hi ha diverses propostes relacionades amb l’educació, ja que la pobresa provoca un baix rendiment escolar, i un baix rendiment escolar impedeix sortir de la pobresa. La consellera d’Educació, Anna Simó, ha posat un exemple clar: "Hi ha infants que llegeixen o els llegeixen, que van a la biblioteca, al teatre, a concerts, que estudien música... però també hi ha infants que han nascut en famílies que no tenen ni un sol llibre a casa, i que no posen la lectura entre les seves prioritats perquè la seva prioritat és sobreviure".

Entre la resta de mesures vinculades a l'educació, hi ha la gratuïtat de l’escolarització dels 0 a 3 anys, però també fer universals les activitats extraescolars educatives i de lleure i la creació d’un pla de xoc contra l’abandonament escolar, una altra xacra encara molt present a Catalunya.