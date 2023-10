Pot una model creada per la intel·ligència artificial substituir a una de real?

La intel·ligència artificial sembla no tenir límits i és que ha nascut a Barcelona una model creada de forma totalment digital. Els seus dissenyadors són Diana Núñez i Rubén Cruz, que han fundat a Barcelona "The Clueless",una agència de models creades amb intel·ligència artificial. En declaracions a ‘Julia en la onda’, Diana Núñez ha dit que models com l’Aitana poden estalviar costos a les marques.

A la descripció del seu perfil d’Instagram s’indica que la model no és real. Això, però, sembla no ser del tot eficaç, ja que segons el Rubén Cruz, cada dia li arriben proposicions i propostes de tota mena.

La humanització de la marca

En una entrevista a la Brúixola, Ángel Herrera, CEO de Salvador Models & Actors, una empresa que també treball amb influencers, ha assegurat que no sap quin serà el recorregut de la intel·ligència artificial en el món de la moda però s'ha mostrat convençut que les grans marques continuaran apostant "per la humanització" i que el públic no deixarà de banda "l'autenticitat de les coses". En aqueste sentit, Ángel Herrera s'ha posicionat en contra d'aquest tipus de models i ha afirmat que no creu que puguin substituir "la creativitat".

També Herrera ha apuntat a la necessitat de fer front "als dilemes ètics i la inducció a l'error" que pot suposar aquest tipus de tecnologia.