El Port s'endinsa en una nova etapa

El retorn de la normalitat institucional regna durant el traspàs de lideratge al Port de Barcelona. Lluís Salvadó, d’Esquerra Republicana, fa un pas al costat amb l’arribada del PSC al govern. A partir d’ara serà el fins ara número 2, José Alberto Carbonell, qui presidirà la infraestructura portuària. Un traspàs de carpetes que ha quedat en un segon pla en anunciar-se l’acord total pel conveni sobre els accessos a l’interior d’aquesta infraestructura.

De fet la Dana ha endarrerit la signatura oficial d'aquest conveni per finançar els nous accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona. Sense donar més detalls, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president de Ports de l’Estat, Álvaro Rodríguez, han celebrat "l’entesa total".

Una nova etapa de transformació digital i verda que li tocarà liderar el nou president del port, José Alberto Carbonell, qui es marca com a objectiu convertir aquesta infraestructura en un espai "on generar prosperitat econòmica i compartida".

I la sintonia és total amb Lluís Salvadó, a qui agafa el relleu. El republicà fa un pas al costat ara que el PSC ha arribat al govern tot i que allunya les ideologies polítiques del lideratge del Port.

Carbonell ja té deures sobre la taula. Entre altres, fixar una nova data per detallar amb precisió com i quan es materialitzarà el conveni per millorar l’accessibilitat del port amb la ciutat.