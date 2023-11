La Plataforma en defensa de l'Ebre rebutja la proposta de portar aigua de Tarragona

Des de la plataforma en Defensa de l’Ebre consideren que l'opció de portar aigua cap a l’àrea metropolitana no és efectiva i que perjudicaria a la zona de l’Ebre. Segons el portaveu, Manolo Tomàs, la principal problemàtica sorgeix d’una mala previsió i gestió del govern, que ara s'ha trobat que no han arribat a temps a fer una bona gestió.

Segons Tomàs, la solució passaria per repensar les polítiques de consum i pèrdues d’aigua i contaminació que ja existeixen en aquest moment abans que replantejar el repartiment un cop ens trobem en punts crítics com el d’ara. Des de la plataforma no veuen amb bons ulls qualsevol opció que impliqui treure aigua. I que això pot provocar una confrontació territorial fictícia. Tomàs planteja que posar sobre la taula l'opció d'un transvasament creï una distància entre la població de l'Ebre i la de l'àrea metropolitana. També ha advertit que actualment el cabal de l'Ebre ja és menys del que seria positiu, i que en cas de disminuir encara més, pot afectar en la qualitat de l’aigua que el territori destina per a usos agrícoles, industrials o urbans.