Pere Aragonès será el único presidente autonómico que no acudirá a Salamanca

A diferencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, que finalmente sí acudirá a la cumbre de Salamanca, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mantiene su negativa a participar en lo que considera " una reunión vacía de contenido". Así la ha definido este miércoles la consejera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, en unas declaraciones que ha realizado en el marco de una visita a Menàrguens, en la comarca de La Noguera.

La prioridad, la comisión bilateral

Según Vilagrà, la conferencia de presidentes autonómicos de este viernes "parece más bien una fotografía y no un trabajo de fondo". Con este argumento, la consejera de Presidencia ha priorizado la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat prevista para el próximo 2 de agosto en Madrid. "Esta reunión está mucho más trabajada", ha apuntado Vilagrà. En este sentido, en declaraciones a la ACN, la consejera de Presidencia ha exigido al gobierno "concreción" y "un calendario definido" sobre una cincuentena de traspasos pendientes. Sobre la mesa, cuestiones relacionadas con inversiones e infraestructuras como el cumplimiento de la disposición adicional tercera del estatuto, la financiación de los mossos, el traspaso del ingreso mínimo vital o la dotación económica para la ley de la dependencia.

Reunión previa con los grupos parlamentarios

Antes de la comisión bilateral, la Generalitat convocará mañana a los grupos políticos del Parlament para preparar el encuentro. VOX ya ha anunciado que no acudirá al encuentro porque su portavoz en la cámara catalana, Joan Garriga, ha afirmado que "no hay un conflicto entre Cataluña y España sino dentro de Cataluña por culpa de los que quieren partirla en dos" y "no tiene sentido ningún encuentro bilateral entre gobiernos".