Patrícia, funcionària de presons i portaveu del col·lectiu: "Tenim la sensació que estem invisibilitzats"

En una entrevista a la Brúixola, la funcionària de vigilància penitenciària a la presó de Quatre Camins i portaveu del col·lectiu, la Raquel (prefereix no donar més dades personals) ha lamentat "la desprotecció" i "la invisibilització" que pateixen per part de la Generalitat. Ha donat un pas al davant per defensar les reivindicacions d'aquests treballadors i explicar "què passa realment al dia a dia de les presons".

Agressions creixents i cap formació

Una de les reivindicacions és que les agressions que pateixen per part dels reclusos és "creixent". Un context en el qual és molt difícil treballar i més, amb "una plantilla mínima": "Estem molt desprotegits".

També ha assegurat que no tenen cap "formació específica" malgrat que han de fer front a situacions de tot tipus: escorcolls dels reclusos, reduir a un intern que pateix, per exemple, un brot psiquiàtric o "fer de bombers" o "fer de psicòlegs sense haver rebut mínimes indicicacions". La Raquel explica que ha passat unes proves físiques i que tot el que ha après "ho fas a través dels companys i de forma autodidacta". Ho ha resumit d'aquesta manera tan gràfica: "El meu primer dia a presons em van deixar en un pati i em van dir: “enganxa’t a algú que en sàpiga una mica i ves fent”.

A més de més plantilla i formació per treballar, també reclamen ser considerats una autoritat com ho poden ser els agents dels Mossos d'Esquadra o els mestres. Segons la Raquel, la Generalitat no ho accepta perquè no els interessa "políticament" ni tampoc des del punt de vista econòmic. Ara mateix qualsevol agressió i les posteriors cures les ha d'assumir són assumides pel funcionari o funcionària que les pateix. El govern català no els indemnitza i tampoc els representa jurídicament en cas d'un conflicte amb un reclús.

Demà tornen les mobilitzacions

Sobre les mobilitzacions de demà després de la treva d'aquest dimarts, la Patrícia ha assegurat que seguiran "fent pressió" tot i que no ha concretat com seran les mobilitzacions de demà que es decideixen de forma assembleària. Sí que ha defensat no acceptar la interlocució de la consellera o del secretari de Mesures Penals: "Quin sentit tindria negociar amb ells si no el volem al capdavant? Volem que facin un pas al costat i que reconeguin que les seves polítiques ens han portat a un desastre bestial". També ha obert la porta a acceptar un intermedari per iniciar un possible diàleg.