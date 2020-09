El Parlament aprova una llei que preveu congelar i rebaixar els lloguers de 60 municipis de més de 20.000 habitants

Acord in extremis per regular el preu del lloguers a Catalunya. El parlament aprova una llei que preveu congelar i rebaixar els lloguers de 60 municipis de més de 20mil habitants. La proposta arriba a la cambra catalana amb el vistiplau de Junts per Catalunya, Esquerra, Comuns i la CUP, tot i que els post convergents havien presentat 8 esmenes que, segons els altres 3 grups, rebaixaven el contingut de la llei. Finalment, però, s’ha arribat a un acord 30 minuts abans del ple.

Els post convergents havien presentat 8 esmenes que, segons els altres 3 grups - Esquerra, Comuns i la CUP -, rebaixaven el contingut de la llei. Finalment, però, s’ha arribat a un acord 30 minuts abans del ple.

L’escull principal era el de definir el concepte de petit propietari. Junts per Catalunya reclamava que els propietaris amb uns ingressos inferiors a 3.000 euros, quedessin fora de la limitació del preu del lloguer, mentre que el sindicat de llogaters volia fixar el límit en 1.200 euros. Finalment, s’ha arribat a un acord i el límit s’ha marcat pels qui tenen uns ingressos de 2.000 euros mensuals.

La llei també fixa que no es pot augmentar el lloguer respecte el contracte anterior i que si un habitatge tenia un preu per sobre de la mitjana dels lloguers, el nou contracte no podrà superar l’índex de preus de la Generalitat. A més, la llei també contempla que si el propietari fa obres a l’habitatge, l’augment del lloguer derivat d’aquesta rehabilitació tindrà un topall del 20% del preu del lloguer vigent.

És una llei que, tot i que s’hagi aprovat, té un futur incert. De fet, Ciutadans i el Partit Popular, van recórrer la llei al Consell de Garanties Estatutàries, qui va dictaminar que alguns articles de la iniciativa no s’ajustaven ni a l’estatut ni a la constitució perquè vulneraven competències de l’estat.

Ara està per veure si el govern central impugna la llei i la porta al Tribunal Constitucional. Si es així, la llei quedarà suspesa immediatament una vegada el recurs s’admeti a tràmit. És un moviment, però que els independentistes esperen que no passi, recorden que la decisió l’han de prendre el govern del PSOE i Podem, un govern que es defineix com a progressista, i per tant esperen que no actuï d’aquesta manera.