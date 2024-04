Mor Santiago Dexeus, referent de la ginecologia i de la reproducció assistida

Aquest matí ha mort el ginecòleg Santiago Dexeus als 88 anys a Barcelona, tal i com ha comunicat el centre mèdic Women’s de la capital catalana.

Una figura molt rellevant en la ginecologia moderna

Arran dels seus estudis mèdics a Anglaterra, Suïssa, França o Itàlia, Santiago Dexeus va aportar a la ginecologia espanyola avenços relacionats amb el diagnòstic precoç del càncer i va dur a terme la primera laparoscopia genecològica. Entre altres, va fer possible que el 1984 una dona estèril pogués tenir una filla. Dexeus ha rebut reconeixements com la Gran Cruz del Mérito Civil en Sanidad el 1999, la Medalla d'Ora al Treball el 2004 i la Creu de Sant Jordi el 2009. Al llarg de la seva vida, el fill del també ginecòleg Santiago Dexeus, va fundar amb el seu germà, el doctor Josep Maria Dexeus l'Institut Universiteri Dexeus on va dirigir el Departament de Ginegologia i Obstetricia fins al 2004. El 2016, obriria juntament amb el seu fill l'Institut Woman's Health especialitzat en salut de la dona.

En una entrevista a la Brúixola, el seu fill, el també ginecòleg Damián Dexeus, ha destacat que "era un grandíssim professional, un gran mestre i una persona propera que sempre va posar per davant a les seves pacients, espero que se'l recordi per això". Santiago Dexeus ser pioner en la cirurgia oncològica, en el diagnòstic precoç del càncer i en la reproducció assistida. En aquest sentit, el seu fill el defineix com "un cervell inquiet que sempre estava pensant en com millorar la salut de les dones". En aquest sentit, també va treballar per portar a Espanya les píndoles anticonceptives: "Els que s'atrevien a portar-les, ell el primer, ho feien de forma il·legal i se la jugaven però creien que el seu deure era buscar les millors sortides perquè les dones fossin independents i, en aquell moment, això passava per controlar la seva fertilitat".

Pare i fill van dirigir un centre ginecològic, Women's, vinculat a la Clínica Corachan, fins fa 6 anys. El Damián Dexeus ha assegurat que va tenir la sort de tenir al seu pare com a mestre, mentor, tutor i també com a col·lega i soci tot i que ha reconegut que, "en l'àmbit empresarial no va destacar per les bones ideesl. Tot i així, ha assegurat que" ho vàrem superat junts i fruit d'aquesta empenta va néixer Women's.