Moncloa i Generalitat desencallen la B40

Després de mesos donant voltes sobre la Ronda Nord, una de les condicions del PSC per aprovar els Pressupostos de la Generalitat, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda, Raquel Sánchez; i la consellera de Territori, Ester Capella, han signat l'acord per construir la carretera que ha d'enllaçar Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès. Les dues Administracions han fet l'anunci coincidint amb el primer dia de la campanya electoral del 23J.

"A vegades hi ha molt soroll i postureig"

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez ha reivindicat que el govern de coalició "ha arribat a unes xifres d'inversió històriques", malgrat el "soroll i postureig" de l'independentisme. "No hem deixat de treballar", ha reblat la titular de Transport.

La Momcloa i la Generalitat també han signat el conveni pel qual es traspassarà a la Generalitat 914 milins d'euros en matèria d'infraestructures. Es tracta d'un acord que va assolir el govern central amb ERC a canvi de donar suport als Pressupostos de l'Estat.

"Els acords es compleixen i els pactes s'honoren"

La consellera de Territori, Ester Capella, s'ha mostrat confiada en què l'Executiu central "compleix" encara que estigui en funcions. La consellera ha advertit que "els acords es compleixen i els pactes s'honoren", sinó "les confiances es trenquen".

Ester Capella espera que els 914 milions per a infraestructures tinguin "efectes immediats". Aquesta inversió es destinarà a pacificar l'N-II, millorar els accessos de la C-32, l'AP7 i l'AP2, així com l'Eix Pirinenc. També es preveuen actuacions en els intercanviadors que connecten Rodalies amb els FGC al Vallès.

La B40 "no serà una via d'alta capacitat"

La consellera de Territori ha refermat que la Ronda Nord "no serà una via d'alta capacitat". Respecte l'inici de les obres, Ester Capella ha dit que encara no hi ha una data perquè abans el Govern ha de redactar el projecte, per al qual -indica la consellera- tampoc no hi ha calendari.