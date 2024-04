Marc Pastor presenta "Riu de Safirs", una novel·la "Cinemascope"

En una entrevista a la Brúixola, Marc Pastor ens defineix "Riu de Safirs" com "una novel·la d'aventures, de cowboys, una aventura èpica de John Ford, de Cinemascope, amb un gran pressupost". Està protagonitzada per l'Esmeralda, una dona forta i misteriosa, que és capaç de preveure les morts, "un toc fantàstic que no podia estalviar-me i menys en una terra marcada per l'espiritiualitat", i el Tahiri, un policia sense vocació però amb principis, que s'esforça per posar pau entre les bandes rivals que lluiten pel control del negoci de les mines de safirs.

Tot i que hi ha molta acció, aquesta obra ens presenta uns personatges que s'enfronten "amb conflictes i dileme morals; tots volen canviar el seu destí, alguns ho aconseguiran i altres no".

Tot plegat passa a Madagascar, un escenari que va escollir després d'un viatge de vacances amb la família i on d'alguna manera va trobant amb alguns dels seus personatges: "Vaig veure un paramilitar, armat amb un kalashnikov, que conduïa una moto de trial i que portava al darrere a una noia amb un vestit ajustat, era un asssistència de gol per fer la novel·la". Pastor explica que Madagascar, com bona part d'Àfrica, és un lloc de contrastos, un paradís però també un lloc on la gent treballa en unes mines molt precàries "on es jugen la vida per menjar" i pateixen el sotmetiment de les màfies, una nova forma de "neocolonialisme".