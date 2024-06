Mar Reguant, economista: "Em frustra que no trobem una fórmula per impulsar les energies renovables a Catalunya"

Mar Reguant reconeix que "a Catalunya anem molt malament" en l'impuls de la transició ecològica i les energies renovables. Al seu parer, el més frustrant és que no trobem "una fórmula que faci tothom una mica content", un espai per trobar el consens i donar una empenta per frenar les emissions de diòxid de carboni. En aquest sentit, ha lamentat especialment l'actitud d'alguns ecologistes, contraris a la instal·lació de plaques fotovoltaiques o aerogeneradors: "Crec que hauríem de parlar d'egoistes". També ha destacat que és una oportunitat i una "esperança" per al nostre mercat laboral.

També ha criticat la manca d'eficàcia en l'àmbit polític: "Anem donant voltes; ni en l'àmbit europeu ni als Estats Units els governs no funcionen per enlloc". Aquesta economista reconeix que li costa molt entendre que "les mesures no estiguin a l'alçada del que seria necessari" i que a vegades fins i tot "anem en en direcció contrària" a la que toca. Reguant, que va viure als EUA durant el govern de Donald Trump, reconeix que "les emissions per càpita són elevadíssimes" i que fins i tot els seus companys "no entenen el nivell de la tragèdia". En canvi, ha posat en valor els esforços que està fent el gegant econòmic xinès: "La Xina ha fet molt més els deures, tot i que és un país molt gran que encara està creixent però s'ho prenen més seriosament que els americans perquè de petroli i gas natural no en tenen".

Reconeixement per part de la Generalitat

Aquest dijous rebrà el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove de la Generalitat 2023. Un guardó que li fa "moltíssima il·lusió" perquè "reconeix la meva recerca i m'ajudarà a divulgar-la més". També hem parlat del seu rol com a assessora en l'equip del president francès Emmanuel Macron: "Vaig tenir molt bona impressió, però és un polític; vam parlar de línies vermelles com continuar expandint les infraestructures de gas natural i subsidicar directament l'energia però ens vam trobar amb la guerra d'Ucraïna". També ha reconegut que alguns dels seus companys no li van posar fàcil per ser jove i dona però ha reivindicat que ella els va donar molta guerra.

L'energia nuclear

Pel que fa a l'energia nuclear i la dependència que en tenim, Reguant ha opinat que ella la compta com una energia que descarbonitza però no la considera "verda". Considera que ara mateix s'han de continuar fent servir per "evitar cremar més carbó" però no s'ha mostrat partidària d'allargar la vida d'aquestes plantes que, ha recordat, són molt cares. Confia en què l'aposta per les energies renovables sigui ferma i es puguin anar substituint.