Política

L'independentisme té la “paella pel mànec” per investir Pedro Sánchez

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha advertit el PSOE i Sumar que “sense respectar Catalunya i la seva veu no hi haurà govern a l'Estat”. “L'independentisme té la paella pel mànec, la clau de volta i el desllorigador” per “evitar un govern de la dreta”, ha sentenciat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

Redacción