Les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària: "Hem passat de ser un servei essencial a ser l'últim mico"

Les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de tot Catalunya han fet aquest dimarts una vaga de quatre hores i s’han manifestat a Barcelona, Girona, Lleida i Reus.

Segons els sindicats que han convocat aquesta mobilització, CCOO i CGT, el motiu és "l'aturada i el bloqueig a la negociació del nou conveni", tal com ha explicat Noelia Santiago, de CCOO. "La situació és que, des de les patronals, ens fan una protosta que no podem acceptar i no volen negociar en altres termes", ha afegit.

Les representants de les treballadores asseguren que les empreses que formen part de la taula de negociació no han patit pèrdues que impedeixin augmentar els sous.

Treballadores, femení plural

Cal recordar que el SAD té unes 30.000 treballadores. I diem treballadores perquè la immensa majoria són dones. Es dediquen, entre altres coses, a tenir cura de les persones dependents, com ara gent gran o amb discapacitat i reclamen més reconeixement.

Són dones com la María Sierra, que afirma que la seva és "la feina més bonica del món". O la Mariceli, que recorda que durant la pandèmia van ser "un servei essencial" i ara sent que són "l'últim mico" a l'hora de signar un conveni "una mica digne". "Fa sis convenis que soc aquí i potser és la vegada que m'he vist més impotent, més maltractada i més invisibilitzada", remata la Rosa, una altra treballadora del SAD.

Totes elles s’han concentrat aquest migdia la plaça Urquinaona de Barcelona, des d’on han començat una marxa fins a la plaça Sant Jaume.