Les pedregades a Catalunya, cada vegada més comuns i amb pedres més grosses

Les pedregades són cada vegada més freqüents a casa nostra a causa del canvi climàtic. En els últims anys s’han registrat pedres de mida més gran del que és habitual, que han causat estralls en ciutats i conreus. Un exemple recent són les del 2022 i 2023, a la Bisbal d’Empordà i a la Sénia, on la mida de les pedres va arribar a ser de fins a 10 centímetres, un fenomen totalment extraordinari, tenint en compte que les habituals no superen els 5 centímetres de grandària. Des del Meteocat, volen que cada vegada pugui ser més fàcil la seva predicció, i per això han engegat dos projectes en aquesta direcció.

Dos projectes per millorar la predicció

Per una banda, un dels projectes passa per la millora tecnològica dels radars, i per l’altra l’observació física d’aquests fenòmens gràcies a la col·laboració ciutadana. Segons Santi Segalà, cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, sense aquesta col·laboració el projecte no seria possible. A partir de mostres recollides per la gent, aconsegueixen saber els components de la pedra que cau. Amb això, i amb la informació prèvia sobre el fenomen, l'objectiu és esbrinar i acotar els motius de com i quan seran les calamarsades a casa nostra. Segalà destaca la gran afició dels catalans a estar pendents del cel, fet que ajuda a aconseguir aquesta col·laboració.

La sequera també preocupa

Una altra situació que ha anat en augment a causa del canvi climàtic són els episodis de sequera a Catalunya. Sobre l’actual que es pateix a Catalunya, Segalà destaca que ens espera una tardor plujosa, segons els mapes predictius, però que no es pot abaixar la guàrdia, ja que la sequera encara s’allargarà una bona temporada.