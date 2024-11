"Les mesures de prevenció de fenòmens extrems són quatre vegades més econòmiques que actuar a posteriori"

La Dana que va colpejar València ha deixat moltes víctimes mortals, i també pèrdues materials. Ara, molts municipis prenen mesures davant la possibilitat que pugui tornar a arribar una situació semblant. Amb Elisa Sainz de Murieta, investigadora del BC3, Basque Centre For Climate Change, analitzem quins son els costos de no adaptar-nos a possibles fenòmens extrems com la DANA que va colpejar València.

Què hauria passat si s'haguessin pres mesures preventives abans del desastre? I quines són aquestes mesures que s’haurien hagut de prendre? En parlem a 'La Brúixola'.