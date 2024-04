Les escoles bressol denuncien que una sola educadora pot arribar a tenir dinou infants d'entre 2 i 3 anys a càrrec

Les treballadores d'escoles bressol de Barcelona diuen prou i denuncien que les seves condicions laborals precaritzen el sector. Principalment, exigeixen baixar les ràtios per educadora per poder atendre en bones condicions els infants. I és que les ràtios actualment a les escoles bressol de la capital catalana són de vuit infants lactants de 0 a 1 any, tretze caminants d’1 a 2 anys i dinou grans de 2 a 3 anys per educadora.

El que és el mateix, en aquest últim cas una mestra s’encarrega de fins a dinou infants a la vegada. Des de la Plataforma Dignitat pel 0-3, asseguren que el que necessiten els infants tan petits són mans i un bon acompanyament, i que això no pot passar quan una educadora té dinou criatures al seu càrrec. Joan Cela, membre de Dignitat pel 0-3, ha dit en declaracions a Onda Cero que "són de les ràtios més abusives d'Europa, tant pensant en els educadors com en els infants".

Unes condicions que es compliquen quan a classe hi ha infants amb necessitats educatives especials. La plataforma també reclama que es reconegui i estabilitzi la feina de les educadores de suport, ja que representen el 50% de la plantilla i el seu servei està externalitzat. Amb tot, reclamen a la Generalitat més implicació en l’etapa educativa del 0-3, i que no només recaigui la responsabilitat en els ajuntaments.

"La Generalitat s'ha desentès"

"Des de fa molts anys, la Generalitat s'ha desentès d'aquesta etapa educativa. Abans, hi havia l'obligació dels terços: un terç el pagava l'Ajuntament, un altre la Generalitat i un altre les famílies. El 2011, arran de la crisi, la Generalitat va dir que ja no pagava més, i això recau sobre els ajuntaments. Però la Generalitat és qui té plenes competències en educació i se n'ha de fer càrrec", ha assenyalat Cela.

Ell mateix també ha explicat que volen crear una taula de diàleg amb els partits polítics per impulsar les mesures legislatives necessàries que millorin la seva situació.