Les claus de la victòria de Putin a les eleccions russes

Vladímir Putin ha guanyat les eleccions russes amb un 87% dels vots en uns comicis que han comptat amb la participació del 74% de la població a les urnes. Comptava només amb tres candidats opositors que no van aconseguir fer-li cap mena d'ombra. El professor de ciències polítiques de la UOC, ErnestoPascual, explica a 'La Brúixola' que la victòria no ha estat cap sorpresa i, preguntat per l'estat de salut de la democràcia russa, assegura que "no hi ha possibilitat de lliure expressió, ni premsa lliure ni possibilitat de presentar-se". Als seus 71 anys, aquest serà el cinquè mandat no consecutiu de Vladímir Putin i consolidarà així la seva posició al poder durant més de dues dècades.



Durant la seva intervenció després de conèixer els resultats dels comicis, Putin va explicar que tenien pensat un intercanvi de presos amb el que fou el seu opositor Aleksei Navalni. Pascual considera que no té cap credibilitat, ja que Navalni "va demostrar que l'havien enverinat i va posar en ridícul al govern de Putin". Durant la compareixença, el líder del Kremlin també deixava entreveure una possible Tercera Guerra Mundial arran del conflicte entre Rússia i Ucraïna. Segons el professor, es tracta "d'una amenaça perquè el deixin fer la seva". Tot i això, sí que assegura que "el món és més perillós" des de l'ofensiva russa.



Preguntat per les eleccions americanes del mes de novembre, Putin assegurava que prefereix la victòria de Biden. ErnestoPascual considera aquesta declaració el resultat d'un "metallenguatge irònic i d'una psicologia inversa", ja que els republicans són precisament els que bloquegen l'enviament d'armes i diners a Ucraïna.



Pel que fa al conflicte, el professor Pascual conclou que "haurem d'aparcar la idea de l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN".