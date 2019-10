Les claus de la connexió 5G

Amb motiu de la Diada de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a Catalunya, que s’ha celebrat dimecres al Cosmocaixa de Barcelona, Onda Cero Catalunya ha emès un programa especial centrat en la implantació del 5G i de les repercussions d’aquest canvi radical en el món digital. N’hem debatut amb el secretari general de Polítiques Digitals de la Generalitat, David Ferrer; el president de Graustic, Daniel Pujol; el Coordinador General de les Tic del Departament de Salut, Pol Perez, i amb Manuel Cañete, Innovation Product Manager de Cellnex Telecom.

Durant la tertúlia, el secretari general de polítiques digitals de la Generalitat, David Ferrer, ha definit la connexió 5G com “una gran revolució per als operadors privats, ja que permet l’entrada al mercat de nous proveïdors i farà més competitiva la cadena de prestació de serveis”. Uns operadors, ha destacat Ferrer, que “hauran de fer una inversió important” i, per tant, han d’avaluar les possibilitats de negoci. El president de Graustic, Daniel Pujol, ha posat també l’accent, a banda de les inversions i les infraestructures, en tenir una xarxa empresarial preparada pel salt tecnològic. En aquest sentit, Pujol ha advertit que “en tenim molt pocs professionals, malgrat que és el sector amb menys atur i amb més futur”.

Aplicacions del 5G

A la taula rodona hi han participat també dos especialistes en la connexió 5G. D’una banda, el coordinador general de les TIC del Departament de Salut, Pol Pérez, que ha presentat els projectes d’ambulància i operació quirúrgica amb tecnologia 5G. Més enllà dels beneficis per als pacients, Pérez ha situat com a gran repte “garantir que aquests serveis arribin a tots els ciutadans visquin on visquin de Catalunya”. De la seva banda, Manuel Cañete, de Cellnex, ha explicat el projecte per ajudar als bombers en l’extinció dels incendis. “Hem aprofitat el 5G per muntar una xarxa privada per a emergències que ens permet tenir informació constant sobre les temperatures, l’estat del terreny o la localització de les unitats”, ha destacat Cañete.