L'edificació d'habitatges nous repunta un 40% i aconsegueix la millor dada dels últims 10 anys

Els metres edificables a Catalunya segueixen creixent, i ja supera els nivells previs a la pandèmia. Es situen ara mateix a les millors xifres dels últims 10 anys. Es tracta de gairebé un 15% més que en el primer trimestre del 2023. Un augment que s’explica, en gran part, per l’impuls d’habitatges de nova creació. En aquest àmbit arriben a 2 milions de metres quadrats visats per part del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Fins al juny, s’han donat uns 10.400 visats per habitatges, el que és un 40% més que l’any anterior. Tal com explica Sònia Oliveras, la directora general del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, són xifres de rècord si mirem els últims 10 anys.

Més rehabilitació

Tot i les bones dades en construcció, on queda feina per fer és en la rehabilitació. Des del COAC alerten que ja fa anys que la xifra està estancada, i aquest últim any ha baixat un 1%. Des del Col·legi, el seu degà, Guillem Costa, assegura que és l’assignatura pendent i la manera més sostenible d’abordar l’habitatge.

Millorar el temps de les llicències

També han volgut fer incís en les dificultats en rebre llicències. Afirmen que l’espera mitjana ja és de 7 mesos i mig, quan la recomanació és de 3 mesos. "Hi ha fórmules de col·laboració público-privada que podrien ajudar molt a millorar i alleugerir aquests tràmits que tenen un fort impacte per l'economia del país", ha dit Costa.