L'atur puja en 6.358 persones a Catalunya

L'atur registrat a Catalunya durant el mes d'octubre va pujar un 1’33% deixant prop de 485.000 desocupats, el que representa la xifra més alta dels últims 4 anys. En relació al mateix mes de l'any passat, però, la xifra es dispara un 25,1%, concretament 97.292 persones més.

Pel que fa el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, durant l'octubre hi havia 3.375.642 persones, és a dir, 22.910 més que el mes anterior, tot i que si es compara amb fa un any hi ha 93.953 llocs de treball menys, un 2,71% menys que a l'octubre de l'any passat.

"El mercat laboral resisteix"

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies considera que el mercat laboral està "aguantant" i que l'impacte de les mesures anti-Covid, com el tancament de la restauració, centres comercials, cinemes i teatres, està sent menor del que es preveia.

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha xifrat en 39.000 treballadors i treballadores els perjudicats per les noves restriccions, però en fa una valoració optimista.

"Creixem amb 39.000 afectats més dels que ja n'hi ha, però el mercat de treball està resistint aquesta segona onada. Les empreses estan resistint, en la mesura que poden i amb dificultats, aquesta segona onada", ha afirmat Ginesta.

Patronal i sindicats, menys optimistes

Només el Govern fa bandera d'aquest optmisme. I és que la patronal de Foment del Treball subratlla que hi ha més de 97.000 persones a l'atur respecte el 2019. Tampoc els sindicats veuen amb preocupació l'evolució del mercal laboral a Catalunya.

Comissions Obreres assenyala que la desocupació afecta especialment els joves, les dones i els immigrants i a les feines més precàries, mentre que la UGT alerta que uns 26.000 aturats -més de la meitat- no cobren cap prestació.