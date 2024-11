Lamine Yamal i Lewandowski, lesionats

S’han confirmat els pitjors pronòstics pel FC Barcelona. Després de la segona derrota a la Lliga, davant la Reial Societat (1-0), el conjunt de Hansi Flick ha rebut dues males notícies en forma de lesions. Es tracta de Lamine Yamal i Robert Lewandowski.

En el cas de l’extrem de la Masia, ja no va poder jugar davant el conjunt txuri-urdin. El club blaugrana ha comunicat que Lamine Yamal pateix una lesió de grau 1 de la sindesmosi del turmell dret i s’estarà entre dues i tres setmanes de baixa. Per la seva banda, el davanter polonès, que va completar tot el partit, té una lesió lumbar i el pronòstic és que no estigui més de 10 dies de baixa.

La primera conseqüència és que cap dels dos jugadors no viatjarà amb la seva selecció, l’espanyola i la polonesa, pels duels de Nations League i es quedaran a la Ciutat Esportiva per començar el procés de rehabilitació.