L’actualitat en 2 minuts 18/09/2023

El grup municipal d’Esquerra Republicana a Barcelona ha assegurat que la missió del partit és defensar el caràcter i la gent de la ciutat. En aquest sentit, han reclamat que es desplegui la redacció de l’ordenança de pisos turístics. La portaveu del grup, Elisenda Alamany, ha assegurat que portaran aquesta petició a la Comissió d’Urbanisme perquè el Govern municipal comenci a moure’s en aquesta direcció. També han presentat propostes per fomentar l’ús del català a la capital catalana... i és que, segons ha explicat Alamany, les dades mostren com Barcelona és la zona on menys català es parla de Catalunya.

Més coses... El sector turístic va tancar l'agost amb més de 300mil afiliats a la Seguretat Social, segons les dades publicades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Es tracta de gairebé 13mil persones més respecte del mateix mes de fa un any, el que equival a un augment del 4,2%. En termes absoluts, Catalunya va ser la segona comunitat de l'Estat on més van pujar els treballadors vinculats al turisme, només superada per Andalusia.

I un últim apunt... El Govern de la Generalitat preveu disposar d'un nou sistema d'autobusos interurbans a partir del 2028. El Departament de Territori dissenyarà una nova xarxa i un nou model de gestió, aprofitant que durant els pròxims anys acaben diverses concessions. L'objectiu és tenir un model més eficient i sostenible, adaptat a les necessitats del territori i amb una xarxa comunicada i coordinada amb el tren. Un grup de tècnics realitzarà el conjunt de tasques per definir el nou model durant els pròxims tres anys. També determinarà les característiques dels vehicles, el nou marc de relació amb les empreses operadores i els requisits de qualitat i prestació del servei.