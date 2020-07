La justícia no ratifica la decisió del govern de confinar diversos municipis de Lleida

La jutge de guàrdia ha decidit no ratificar el confinament de Lleida ciutat i de 7 municipis més decretat ahir pel govern pel rebrot de coronavirus a la comarca del Segrià en considerar desproporcionada la resolució. Creu a més, que el govern hauria de transmetre aquesta decisió al govern central i sol•licitar la declaració d’estat d’alarma.

L’auto afegeix que no es pot argumentar que ja va haver un confinament a Òdena al març i que hi ha vigent un confinament perimetral al Segrià per que en aquests casos es decretava la restricció de moviments però no confinaments domiciliaris generals, els que suposa una afectació molt menor dels drets fonamentals del que ara es pretén.

Tot plegat hores després que la fiscalia s’oposés al confinament i que unes 300 persones es concentressin davant els serveis territorials de Salut a Lleida en senyal de protesta contra la mesura.