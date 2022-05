Cristina Martínez indica que hi ha diverses fórmules per reduir la jornada laboral que es podrien adoptar. Des de implantar jornades de 32 hores setmanals distribuïdes en 4 dies -amb o sense reducció salarial- fins a mantenir les actuals 40 hores setmanals repartides en 4 dies. La professora de Dret de la Universitat de Girona assenyala que els sectors amb valor afegit són els que tenen més facilitats per adoptar mesures de flexibilització laboral.