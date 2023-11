Els Mossos d’Esquadra investiguen un mestre d’una escola de Sabadell per una presumpta agressió sexual a un menor. Mentre avança la causa, el centre ha apartat aquest docent com a mesura cautelar.

Fonts del Departament d’Educació consultades per Onda Cero asseguren que s'ha activat el protocol per a casos d’abús i s'ha posat la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV) en contacte amb la direcció de l’escola per assessorar-los en l'aplicació dels protocols. "La inspecció educativa està vetllant per la situació", detallen.

Al seu torn, l’Ajuntament de Sabadell ha expressat en un comunicat la seva "preocupació" davant els fets i insta tant la Generalitat com la justícia a "prendre totes les mesures oportunes" per esclarir la causa com més aviat millor. El consistori també ha contactat amb la direcció de l'escola per posar-se a la seva disposició, i també han ofert suport a la comunitat educativa.