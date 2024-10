La guerra diplomàtica amb la Xina posa en perill la producció de cotxes de combustió a Martorell

Actualment a nivell europeu el volum de vendes del cotxe elèctric es troba al voltant d’un 13%. A l’Estat, aquesta xifra es redueix al 5%. El conseller delegat de Seat i Cupra ha explicat en un comunicat que seguiran apostant per l’electrificació del sector, per això lamenta la imposició d’aranzels per part de la Unió Europea al comerç de vehicles amb la Xina.

Si no poden donar sortida als cotxe elèctrics, hauran de mantenir el volum de guanys amb els vehicles de combustió. Ara bé, si no compleixen amb els nivells mediambientals. a legislació europea preveu multes que Griffiths titlla d'inassolibles i que suposarien la necessitat de reduir una quarta part de la producció prevista de vehicles de combustió a Martorell. Unes paraules que s’emmarquen en la crisi que viu Volkswagen a Alemanya, on es plantegen tancar 3 fàbriques i acomiadaments massius.