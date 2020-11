El Govern ampliarà els ajuts per als autònoms

Els departaments de Presidència, Vicepresidència, Treball i Polítiques Digitals han acordat aquest dimarts a la tarda ampliar les ajudes econòmiques i fer-ho de manera eficient per evitar que la pàgina web no torni a caure, tal i com ha ocorregut aquest dilluns i dimarts.

La voluntat del Govern és "seguir impulsant els ajuts per acompanyar els sectors que ho estan passant més malament". Així ho ha assegurat la consellera de Presidència i portaveu de l'Executiu català, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

La consellera portaveu ha subratllat que la Generalitat "no té prou diners", tanmateix ha mobilitzat "més de 400 milions d'euros per als sectors afectats". Així ha volgut contrastar l'actitud de l'Exeuctiu català amb la del Govern central que "ha destinat zero euros" per als autònoms.

La Generalitat es disculpa pels errors del web

Budó també ha demanat perdó als treballadors per compte propi pel col·lapse en el sistema informàtic durant dos dies seguits i que ha dificultat la petició del subsidi. "Lamentem que no hagi anat com hauria d'haver anat i demano disculpes", ha manifestat.

Del mig milió d'autònoms que hi ha aproximadament a Catalunya, 100.000 reunien els requisits per rebre la prestació, però el fons del Govern només arribava per cobrir 10.000 sol·licitants.

A més, els diners s'han atorgat mitjançant concurrència no competitiva, és a dir, per als 10.000 primers que ingressessin la petició. "Era evident que hi hauria més de 10.000 sol·licituds, potser no s'ha previst prou bé", ha reconegut Budó.

La patronal de la petita i mitjana empresa demana replantejar el sistema

La patronal de la petita i mitjana empresa demana replantejar el sistema per evitar una nova caiguda de la pàgina web amb tots els perjudicis que comporta per al col·lectiu de professionals per compte propi.

"Moltes línies d'ajudes d'aquest tipus s'estan fent per concurrència no competitiva i això el que fa es col·lapsar els sistemes informatics quan són lents o petits", ha explicat a Onda Cero Catalunya el secretari d'autònoms de PIMEC, Àngel Hermosilla.

Hermosilla ha afirmat que "aquest col·lapse permanent" genera "malestar i desesperació entre els autònoms", perquè els obliga a "estar enganxats tot el dia a la web per accedir a l'ajuda".