El govern modifica la llei de salut pública per esquivar la decisió judicial de no avalar les restriccions al Segrià

De moment, per evitar un segon veto judicial, l’executiu de Quim Torra ha aprovat un decret llei que faculta l’autoritat sanitària a limitar l’activitat i els desplaçaments de les persones en situació de pandèmia i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials per evitar contagis. Sempre serà necessari un informe que acrediti la situació de risc. El decret també especifica que, sempre que sigui possible, es formularan recomanacions. En tot cas, la durada de les mesures, siguin quines siguin, en principi, no serà superior a 15 dies.

Caldrà veure si això és suficient per convèncer el jutge i també a la fiscalia que ja ha advertit que recorrerà al Constitucional si es vulneren drets fonamentals. De moment, el govern ha aprovat un reforçament legal que el propi executiu reconeix que no va ser necessari per confinar la Conca d’Òdena o diumenge per limitar el vot a les eleccions gallegues i basques.

Tot plegat mentre el nombre de pacients ingressats per covid-19 als hospitals de la Regió Sanitària de Lleida ha incrementat en dos en relació a dilluns i suma un total de 110 persones. Segons dades del Departament de Salut, d'aquest total n'hi ha 7 a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova i 5 a la de l'Hospital Santa Maria. A l'Arnau hi ha 58 pacients a planta i al Santa Maria cap, mentre que als altres centres de la Regió Sanitària n'hi ha 40.