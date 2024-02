El Govern crea el Servei d’Intervenció en Crisi per reforçar l’atenció psicològica d’emergència per a víctimes de violències masclistes.

El Govern crea el Servei d’Intervenció en Crisi, que busca reforçar l’atenció psicològica d’emergència i presencial per a víctimes de violències masclistes. El nou servei ja es va posar en marxa a principis d’any, i compta amb 33 psicòlogues que es poden desplaçar per tot Catalunya per atendre els diferents casos en un màxim de dues hores.

Actiu 24/7

El servei està actiu 24 hores al dia durant tots els dies de l’any. Amb la capacitat d'arribar a qualsevol punt del territori en un màxim de 2 hores. Segons la consellera d’Igualtat, Tània Verge, aquest servei és clau per minimitzar l’impacte psicològic en les víctimes davant d’una situació de violència. L'objectiu, afirma, és "minimitzar l'impacte de la situació de crisi" en les dones i també per "mitigar els trastorns psicològics a mitjà i llarg termini". La consellera també ha deixat clar que "no es deixarà cap dona fora" i s'atendran tots els casos, ni que hagin passat fa temps.

Alliberar-se de la culpa

Cecília Gelpi, psicòloga que forma part de l’equip del servei, explica que el servei també ajudarà a espolsar el sentiment de culpa que pateixen moltes víctimes. Per això, considera que poder fer una intervenció en un període tant curt de temps permet "treure-li tota aquesta responsabilització, disminuir tot l'impacte emocional i alleugerir la reacció emocional".

A tots els àmbits

El SIC també preveu atendre a totes les persones afectades, no només a les víctimes, també al seu entorn com familiars, amics, fills, entre altres. Tot i que es tracta d'un servei d'emergència, des del departament insisteixen que el servei es pot activar sigui quan sigui que la víctima o el seu entorn pateix l'impacte emocional. L'atenció, per tant, es podrà activar tant si és una emergència recent, com si la persona entra en crisis un temps després dels fets.