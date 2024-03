La Generalitat reclama la “sobirania fiscal”

L’Executiu proposa un “finançament singular” que s’emmiralla en el concert econòmic basc i en sistemes de caire federal -com al Canadà, Suïssa o els Estats Units- per tal que la Generalitat recapti i gestioni tots els tributs que es generin a Catalunya com l’IVA, l’IRPF o el de societats.

La consellera d’Economia, Natàlia Mas, ha defensat un “model de sobirania fiscal plena” per “deixar enrere dècades d’injustícia”. “La Generalitat, actualment, només recapta el 9% dels impostos que es paguen a Catalunya”, ha lamentat.

“En termes d’ingressos, recaptar el 100% dels tributs, significaria tenir la clau de la caixa d’uns 52.000 milions d’euros. El doble que en l’actualitat”, ha assenyalat Mas Guix.

La proposta també preveu dos mecanismes addicionals per garantir el “principi de solidaritat” amb la resta dels territoris. Per una banda, el Govern pagaria a l’Estat una contraprestació pels serveis que ofereix a Catalunya com ara “les polítiques de defensa o l’administració de justícia”. I per l’altra, “un fons de reequilibri territorial destinat a aquelles comunitats autònomes amb menor capacitat econòmica”.

La consellera d’Economia no ha detallat la quota de solidaritat, perquè “els percentatges han de ser objecte de negociació amb el govern espanyol”.

Natàlia Mas ha assegurat que és un sistema “just”, “Constitucional” i “perfectament viable”. “És una qüestió de voluntat política”, ha asseverat.

"Hi ha un acord d'investidura"

El Govern enviarà la proposta a la Moncloa per encetar les negociacions. La consellera ha recordat que la creació d’una “comissió bilateral” per “abordar la insuficiència financera de Catalunya” és un “acord d’investidura” entre ERC i el PSOE. “Reclamem a l’Estat que aquesta comissió es faci. No serà pas per nosaltres que ara la deixarem fora de l'agenda”, ha sentenciat Mas Guix.

Respecte el marge que té l’actual govern per negociar un nou model de finançament, tenint en compte que d’aquí vuit setmanes entrarà en funcions, la consellera d’Economia ha manifestat que “posem a disposició del proper Govern aquesta proposta perquè la lluita i la intenti materialitzar amb tota la feina que ja s’havia calendaritzat”.