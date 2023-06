La Fundació Bofill veu marge de millora en termes de segregació escolar

Segons un informe que l'Ajuntament de Barcelona ha encarregat a l'Institut Metròpoli, la segregació escolar ha baixat un 23% en el primer curs d'infantil, un 16% a l'educació primària i un 26% a primer d'ESO. Maria Segurola, responsable del projecte de segregació escolar de la Fundació Bofill, celebra el funcionament d'aquestes mesures tot i que les considera insuficients. Apunta que el pla de xoc a Barcelona ha permès que "centres que abans no tenien cap alumne amb una situació desfavorida ara sí que en tenen, i això ha ajudat a la composició". Segurola assegura que la gratuïtat d'Infantil 2 també ha estat favorable tot i que "encara s'ha de consolidar".

Segons la responsable del projecte de segregació escolar de la Fundació Bofill, una altra qüestió pendent és "la reducció de la sobreoferta educativa a Barcelona, ja que deixa a alguns barris sense alumnes en situació de vulnerabilitat" i afegeix que "cal reduir les places que ja no són necessàries, perquè no hi ha alumnat que les omplin".

Reptes pendents

Maria Segurola assegura que encara queden "molts reptes pendents, sobretot en barris en situació de precarietat". Pel que fa a la distribució del sector públic i privat-concertat, considera que aquests últims, haurien d'acceptar més alumnes vulnerables. De fet, segons Segurola, la meitat de l'oferta educativa és concertada, especialment a districtes com Sarrià-Sant Gervasi i això "s'ha d'anar corregint perquè genera desigualtats". Una zonificació que garanteixi la proximitat o la protecció de centres especialment complexos són algunes de les mesures que Segueola considera deures pendents.