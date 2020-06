La Fiscalia rebaixarà l'acusació a Trapero i li donarà una alternativa a la desobediència

Dels 11 anys per rebel·lió, la Fiscalia passarà a demanar una pena sensiblement menor per sedició, però obre la porta a que si el Tribunal no aprecia aquest delicte no es quedi en la simple absolució, sinó que condemni el Major Trapero per desobediència, un delicte castigat amb multa i inhabilitació.

La rebaixa de la pena a sedició era una cosa esperada després que la condemna als líders polítics del Procés es rebaixés a aquest delicte, però la fórmula de l'alternativa la proposen ara els fiscals de la causa, segons expliquen fonts del Ministeri Públic a Onda Cero, per decisió pròpia, és a dir, no volen que s'atribueixi el canvi a l'arribada de Dolors Delgado a la Fiscalia General de l'Estat, encara que ella sintonitzi amb aquesta petició.