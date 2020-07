Figueres, Vilafant i Sant Feliu de Llobregat se sumen a les restriccions de Barcelona i Lleida

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquest matí les dues resolucions per aplicar les mesures restrictives també a Figueres i Vilafant, a l'Alt Empordà, i Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat. El comitè tècnic del Procicat va aprovat aquest diumenge estendre les mesures a aquests municipis per contenir els brots epidèmics de la covid-19. Es tracta de les mateixes mesures que ja s'apliquen en 13 municipis de l'àrea de Barcelona i a bona part del Segrià i la Noguera. Entre aquestes hi ha la prohibició de fer reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com privat, i la recomanació de no sortir de casa si no és per realitzar activitats essencials.

Els alcaldes de les localitats afectades continuen demanant que s’incrementi el nombre de rastrejadors dels nous casos i els seus contactes per evitar l’expansió del virus. També reclamen a la Generalitat que vagi de la mà amb els consistoris per gestionar aquestes noves mesures, que consideren, a més, s’haurien de concretar i unificar.