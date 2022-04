Un festival per trencar el silenci davant l’endometriosi

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, la impulsora de l’Endofest, Anna Bassols Duran, ha explicat que l’objectiu del festival musical és “alçar la veu i trencar el silenci” davant la malaltia ginecològica més freqüent. Afecta a una de cada 10 dones en edat fèrtil.

Una malaltia de difícil diagnòstic

Una d’aquestes afectades és la pròpia Anna Bassol qui reconeix que va passar per “un cert calvari” fins que li van diagnosticar l’endometriosi. Tot i això, reconeix que va tenir “sort” perquè, de mitjana, triguen 8 anys. Una malaltia que és dolorosa i “molt incapacitant”. En seu cas, durant l’últim any “cada vegada que menstruo he hagut de fer un ingrés a l’hospital”. També pot afectar a les relacions sexuals i entre un 30 i un 40% de les dones amb endometriosi tenen problemes per ser mares.

Recaptar fons per a la investigació

La impulsora de l’Endofest ha explicat que encara es desconeix la causa de l’endometriosi i, per això, la recaptació estarà destinada a investigar l’origen i el tractament d’aquesta malaltia que no té cura. Els beneficis aniran a parar a l’equip d’investigació de l’Hospital Clínic, un dels centres de referència d’aquesta matèria. El Festival, amb actuacions musicals, zona infantil, foodtrucks i altres activitats, durarà unes 14 hores al parc de Can Verboom de Premià de Dalt, amb un aforament per a unes 2.500 persones.