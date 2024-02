Els veïns desallotjats de Badalona no podran tornar als pisos fins que es facin obres per reforçar el sostre

Les famílies del bloc adjacent que es va esfondrar a Badalona fa una setmana han passat la primera nit fora de casa. I no només això, sinó que no podran tornar a casa seva fins que es facin obres per reforçar el sostre.

L’aparició d’una esquerda a la paret del bloc ha encés totes les alarmes. Segons ha explicar l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, per precaució avui els veïns podran entrar als pisos a recollir les pertinences més necessàries però no s’hi podran quedar.

Tràgic accident el 6 de febrer

La mesura preventiva s’ha prés principalment perquè parlem d’un bloc de pisos construït pels mateixos promotors que l’esfondrat el passat 6 de febrer.

Mentre no puguin tornar a casa, l'Ajuntament ha ofert allotjament a la vintena de famílies afectades, que majoritàriament ha optat per instal·lar-se a cases de familiars o amics.

Pel que fa a les obres, Albiol ha deixat clar que les han d'assumir els propietaris.

L'Ajuntament està preocupat també per la resta de blocs que pertanyen a la mateixa promoció que l'esfondrat i que l'ara desallotjat.

Albiol també ha anunciat que divendres hi haurà una reunió amb la Generalitat en el marc de la qual el consistori plantejarà que l'administració catalana supervisi i inspeccioni tots els habitatges.