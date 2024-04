Els sindicats de presons planten el Departament i anuncien una manifestació a Madrid

Uns 500 funcionaris de presons de Catalunya seran a Madrid aquest dijous per manifestar-se amb treballadors penitenciaris d’arreu d’Espanya. És la primera vegada que funcionaris de l’Estat i la Generalitat protesten conjuntament per les condicions en què treballen. Així ho ha anunciat el moviment Marea Blava, que ha detallat que aquests 500 treballadors representen prop d’un 10% de la plantilla de les presons catalanes.

En Francesc, portaveu de Marea Blava, ha fet aquest anunci a les portes del Departament de Justícia juntament amb Alberto Gómez, del sindicat CSIF. Precisament, la seu de la conselleria havia d’acollir aquest matí una reunió entre Departament i sindicats de presons per parlar de condicions laborals. Els sindicats, però, han plantat els representants de Justícia. Des del CSIF, a més, ja han dit que tampoc assistiran a la reunió convocada divendres per parlar de seguretat. "Considerem que els interlocutors que tenim no són vàlids. Per tant, preferim esperar a la celebració de les eleccions, perquè sabem que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, no dimitiran", ha justificat Gómez.

La pressió de la plantilla i la resposta del Govern

L’absència a la reunió dels sindicats principals –UGT, CSIF i CCOO– s'ha produït, en part, pel malestar expressat pels treballadors. Aquest mateix matí, una trentena de funcionaris l’han escenificat amb una concentració davant del Departament. Per la seva banda, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha lamentat que la reunió no s’hagi pogut celebrar i ha assegurat que l’executiu té propostes concretes que són “molt bones".