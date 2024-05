Els reptes de la propera legislatura: el canvi climàtic i la protecció del medi ambient

En una entrevista a la Brúixola, el portaveu d'Ecologistes en Acció, Jaume Grau López, ha afirmat que, durant aquesta legislatura, s'ha avançat en algunes polítiques mediambientals però molts projectes "s'han quedat a mitges", el que demostra, al seu parer, que no s'ha pres prou consciència de la "crisi climàtica i ecològica" que estem vivint. En aquest sentit, han reclamat al proper govern que hi hagi un departament de Medi Ambient amb rang de Vicepresidència per vertebri "polítiques transformadores" a totes les àrees del govern per avançar en la "transició ecosocial".

1 no i 153 sí

Ecologistes en Acció planteja 154 propostes per avançar en aquesta transició. L'associació rebutja, d'entrada, la lògica del creixement de les infraestructures, des de l'ampliació de l'aeroport, la construcció de macrocasinos com el del Hard Rock o el transvasament de l'Ebre. Pel que a les propostes en positiu, l'entitat planteja el creixement del benestar, la redistribució de la riquesa, una economia social i solidària i també la fiscalitat ambiental. També estan a favor de les energies renovables, tot i que reconeixen que és un debat complex i que també hauria d'implicar un canvi en l'alimentació cap a un model més sostenible.

Les energies renovables

A la Brúixola també hem parlat amb el gerent del Clúster de l'energia eficient de Catalunya, Francesc Ribera, per abordar l'evolució de les energies renovables a Catalunya. En el decurs de la conversa, Ribera ha reconegut que Catalunya està encara lluny de la neutralitat climàtica i n'ha analitzat els motius. Al seu parer, les principals barreres per avançar en aquest repte és una "contestació social" que suposa un alentiment en la gestació dels projectes al territori i també la realitat de Catalunya, que és "un país densament poblat am un alt valor paisatgístic que impedeix una instal·lació molt àmplia". Això d'una banda. De l'altra, també s'ha mostrat preocupat per l'alentiment del procés de tramitació d'aquests projectes per part de les administracions.

Què reclamen al nou govern?

Preguntat per les propostes que reclamen al futur govern que surti del 12M, Ribera ha prioritzat la necessitat d'agilitzar els tràmits i d'identificar les condicions i les regles que es puguin tramitar. Més enllà d'aquest aspecte, també ha reclamat "una major valentia" a l'hora de donar resposta als moviments que es postulen en contra de les energies renovables. El gerent del Clúster de l'energia eficient de Catalunya creu que és possible trobar "un equilibri" entre l'espai que necessiten aquestes instal·lacions i el respecte als espais naturals i agraris. Al seu parer, "hi ha sòl suficient" per dur a terme aquestes instal·lacions. També ha apel·lat a fer un pas més enllà en el diàleg i ha plantejat que els territoris afectats per aquests projectes puguin "rebre una compensació econòmica i puguin ser partíceps d'aquests projectes i que puguin renaturalitzar i millorar la biodiversitat dels entorns".