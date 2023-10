Els preus de lloguer marquen un rècord històric a Barcelona: "Cal augmentar l'oferta"

Mai havia estat tan car viure de Lloguer a Catalunya. El preu creix sense parar a Barcelona i a la resta de Catalunya creix des de fa 3 anys. De mitjana, a la capital catalana s’enfilen fins als mil 123 euros al mes. Segons les dades d’Incasòl, es tracta d’una xifra rècord.

Manca d'oferta

En una entrevista a la Brúixola, el catedràtic d'Economia de la Universitat Tecnocampus de Mataró, Josep Maria Raya, ha assegurat que el principal problema del mercat d'habitatge és "l'escassetat": "Buscar un pis de lloguer és com un càsting". Segons Raya, el mercat de lloguer està molt tensionat perquè hi ha molta gent jove que no es pot permetre comprar un pis i perquè moltes famílies vulnerables opten al mercat de lloguer privat perquè no n'hi ha de social. Aquest catedràtic d'economia insisteix en què "cal desplaçar una part d'aquest mercat a la propietat" i també cal augmentar l'oferta en l'àmbit privat i en el públic.

Els pisos de la SAREB, una solució insuficient

Preguntat per la proposta de la Generalitat perquè els pisos de la SAREB es puguin destinar al lloguer social de forma gratuïta, Raya ha assegurat que és "una bona solució però insuficient". Al seu parer, el mercat de lloguer social s'ha de multiplicar per 10. En aquest sentit, també ha explicat que els pisos de la SAREB, en alguns casos, només serviran per "oficialitzar" una ocupació que ja s'esta produint.

Flexibilitat amb el sector privat

Josep Maria Raya també s'ha mostrat partidari de ser "flexible" amb l'empresa privada i ha apuntat que el govern de Barcelona ja està movent-se en aquesta direcció: "Si el sector privat ha de dedicar el 30% de les noves promocions a habitatge social, de vegades no surten els números i els promotors no es presenten ni a les licitacions". També ha rebutjat que la llei que limita els preus del lloguer pugui ser una solució: "És una mala mesura que pot acabar anant en sentit contrari del seu propòsit; els petits propietaris poden marxar del mercat de lloguer i buscar opcions al del turisme o al de compra".