Els pagesos aixequen el tall de l'AP-7 i la N-II a Girona 30 hores després

Els pagesos concentrats a l'AP-7 i la N-II a Pontós, Girona, han decidit aixecar els talls. Ho han decidit en una assemblea, han exposat els compromisos que han obtingut tant del Govern (sobre restriccions per la sequera i burocràcia) com de l'estat espanyol, després que els hagin confirmat una reunió amb el secretari general del Ministeri la setmana vinent. Tot i l'aixecament, han advertit que si no es compleixen els compromisos, tornaran a mobilitzar-se el proper 28 de febrer. Asseguren que ho faran durant 'el temps que faci falta'.

El port de Tarragona paralitzar 24 hores

En el cas de Tarragona, els pagesos han aixecat aquest matí el bloqueig al port que han fet durant 24 hores, des de dimarts al matí. Després d'una breu assemblea celebrada a quarts de deu han decidit complir amb la previsió inicial d'estar-se un dia a l'A-27 i la seixantena de tractors que han passat la nit al ras han anat tornant progressivament cap a casa.

Crema de papers a l'Alt Urgell

Aquest dimecres també uns 50 agricultors i ramaders de l'Alt Urgell s'han concentrat aquest dimecres davant l'oficina comarcal del Departament d'Acció Climàtica i han fet una crema de papers. Han volgut mostrar la burocràcia, diuen, "excessiva i esgotadora" a la qual estan sotmesos. Afirmen que es tracta d’una càrrega econòmica, però també mental per als treballadors del camp. Per aquest motiu també ha detallat que han apostat per portar la protesta a punts específics com aquest, per traslladar-los el seu malestar i deixant de banda les carreteres.

Els transportistes reclamen compensacions

Els bloquejos han causat problemes a les carreteres en els últims dies. Per això, els transportistes d’arreu del territori reclamen compensacions per les pèrdues causades pels bloquejos dels últims dies. Des de la Patronal Fenadismer i l’Associació General d’Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya (AGTC) creuen que tant Govern Català com Espanyol no han actuat a temps. Exigeixen responsabilitats tant al ministeri com a la Generalitat. Des de l’Associació General d’Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya parlen de pèrdues milionàries si la situació segueix així. Carlos Folchi, el seu secretari General, en declaracions a Onda Cero, ha assegurat que no descarten prendre les accions necessàries per aconseguir que se'ls compensi per les pèrdues dels últims dies. Segons diuen, se senten ostatges del conflicte dels pagesos i viuen amb absoluta impotència la convocatòria de “continus bloquejos”. Des de l’associació tampoc descarten iniciar protestes si les afectacions s’allarguen més.