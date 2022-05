Els mossos reclamen a Interior que acceleri la dotació de càmeres

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, la portaveu de SAP FEPOL, Imma Viudes, ha assegurat que tots els agents dels mossos que treballen al carrer haurien d’estar dotats amb aquest tipus de càmeres: “Qualsevol actuació de seguretat ciutadana es pot complicar. Cap actuació hauria de quedar lliure de ser gravada per preservar la seguretat jurídica de les persones i també per poder utilitzar les imatges com a prova en un judici”.

Càmeres pròpies

Viudes ha reconegut que alguns agents han optat per portar les seves pròpies càmeres o gravar les seves actuacions amb el mòbil per tal d’exposar-se a “denúncies falses” tot i que això sigui antireglamentari i hagin de donar explicacions davant la divisió d’Afers Interns.

Les pistoles Tàser

Actualment, segons el que marca el reglament dels Mossos, una càmera ha de gravar de manera immediata tota l’actuació que es faci amb la pistola Tàser, una arma que només poden utilitzar els caps de torn. El problema, segons Viudes, és que la transmissió de la imatge a un servidor central “en molts casos triga molt de temps o falla” i les imatges no s’acaben registrant. Això fa que molts caps de torn no utilitzen aquesta arma per no incomplir el protocol. A més de la dotació de càmeres, la portaveu del sindicat SAP FEPOL també ha reclamat al departament d’Interior que prioritzi la dotació de pistoles Tàser a “tots els binomis que estan al carrer” perquè tinguin una arma a mig camí entre la porra i la pistola de foc.