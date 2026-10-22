Els ministres del PSOE desembarquen a Catalunya enmig de la precampanya

El govern espanyol ha desembarcat aquest dijous a Catalunya amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i el ministre de Transports, Óscar Puente, han protagonitzat actes separats a Barcelona, però amb una estratègia compartida: presentar els comicis com una tria entre el model del PSOE i les polítiques liberals que representaria el president argentí Javier Milei.
La coincidència dels dos ministres a Catalunya ha servit als socialistes per reforçar el missatge electoral en plena visita de Milei a Espanya. Tant Rodríguez com Puente han aprofitat la presència del mandatari argentí per dibuixar dos models de govern antagònics: d'una banda, el que defensen els socialistes, basat en la intervenció pública i el reforç dels serveis públics, i de l'altra, el que atribueixen al PP i Vox, orientat a la reducció de la despesa pública i al protagonisme del sector privat.
La visita del president argentí també ha estat aprofitada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha carregat contra PP i Vox per no haver condemnat els insults que, segons el dirigent socialista, Milei ha adreçat a diversos adversaris polítics.
Habitage: crítica a Feijóo i a la "pizzaocupació"
En matèria d'habitatge, Isabel Rodríguez ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de recórrer a les "notícies falses" per criticar les polítiques del Govern. La ministra ha posat com a exemple el concepte de "pizzaocupació", una suposada tècnica per ocupar habitatges fent servir tiquets de menjar a domicili com a prova de residència.
Rodríguez ha rebutjat aquesta teoria i l'ha situat dins d'una estratègia de desinformació sobre el fenomen de l'ocupació d'habitatges.
Puente vincula el futur de l'R1 al resultat electoral
La campanya també ha arribat al debat sobre Rodalies. Óscar Puente ha advertit que un canvi de govern després de les eleccions podria afectar el procés de traspàs de la línia R1 a la Generalitat, un dels acords assolits entre l'Estat i el Govern català.
El ministre ha fet aquestes declaracions des del Palau de la Generalitat, després d'una reunió de treball amb Salvador Illa i els màxims responsables de Renfe, Rodalies i Adif.
Malgrat les dificultats que han marcat els darrers anys el servei ferroviari català, Puente ha volgut traslladar un missatge d'optimisme als usuaris. Ha assegurat que l'executiu estatal ha fet les inversions més elevades de la història recent a la xarxa catalana i ha avançat que les millores més visibles arribaran durant el primer trimestre de l'any vinent, coincidint amb l'entrada en servei dels nous trens que es fabriquen a Santa Perpètua de Mogoda.